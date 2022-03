Kunst : Lichter und Schatten – Jenseits der Oberfläche

Wittlich Ausstellung mit Werken des italienischen Künstlers Rinaldo Greco ist ab 20. März im Alten Rathaus Wittlich zu sehen.

(red) Mit Bildern wie den Blumen Rinaldo Grecos soll der Kunstfrühling in der Städtischen Galerie in Wittlich beginnen. Die Blumenstillleben des italienischen Künstlers erinnern an die virtuosen Pflanzenmaler des 17. Jahrhunderts. Auch seine Porträts scheinen mit den alten Meistern zu wetteifern. Menschliche Schönheit bedeutet nicht unbedingt Jugend, und ein altes Gesicht voller Linien kann ein ganzes Leben widerspiegeln.