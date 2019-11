Weihnachtsmärkte : Lichterglanz und Glühweinduft

Region Draußen wird es kälter, die Tage werden kürzer: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Schon nächste Woche kann die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet werden. Die Adventszeit ist die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit, viele Menschen freuen sich auf das Zusammenkommen der Familie an den Weihnachtstagen.

Der größte Weihnachtsmarkt der Region in der Trierer Innenstadt ist bereits ab Freitag geöffnet. Die Kulisse der Altstadt, des Doms, und nicht zuletzt das umfangreiche Unterhaltungsprogramm mit täglich wechselnden Akteuren, sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre. Wer nach Feierabend Lust auf Glühwein oder gebrannte Mandeln hat, ist hier genau richtig. Der Weihnachtsmarkt in der mittelalterlichen Stadt Bernkastel-Kues, der zu den schönsten im ganzen Moseltal zählt, wird am heutigen Samstag um 17 Uhr offiziell von St. Nikolaus eröffnet. Am historischen Marktplatz befindet sich der größte Adventskalender der Region, an dem jeden Abend im Dezember ein Türchen geöffnet wird. Der unterirdische Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach hat auch bereits seine Keller für Besucher geöffnet. Das Weihnachtswunderland ist jeweils an den Wochenenden bis zum 1. Januar zu genießen.

In mehreren Orten gibt es außerdem Eisbahnen: Winterland Trier, Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Unabhängig vom Wetter lässt es sich bereits jetzt gut in der überdachten Eissporthalle Bitburg Schlittschuh laufen. Auch die Eisbahnen auf dem Trierer Kornmarkt und in Traben-Trarbach haben bereits geöffnet; am Montag, 25. November, startet auch in Bernkastel-Kues die Eislaufzeit. Geöffnet sind die Eisbahnen teilweise bis ins nächste Jahr: Die Schlittschuhbahn in Traben-Trarbach endet bereits am 31. Dezember mit einer großen „Silvester-on-ice“-Party, die Eisbahn in Bernkastel-Kues schließt am 12. Januar und das Wunderland Trier hat bis einschließlich 2. Februar geöffnet. Die Saison in der Eissporthalle Bitburg endet am 3. April.