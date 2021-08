Konzert : Liedermacher auf Schlos Weilerbach

Bollendorf Zwei Trios und ein Duo treten beim Singer-Songwriter-Summit auf.

(red) Beim Singer-Songwriter-Summit auf Schloss Weilerbach spielen am Samstag, 28. August, ab 19 Uhr zwei Trios und ein Duo. Tanja Silcher am Kontrabass (Foto links) präsentiert ihr Programm „Mutige Gedanken“. Manche Texte sind frech, provokant oder ironisch. Dennoch gibt es auch Momente von fragiler Träumerei und kernigem Humor. Begleitet wird die Wahltriererin von Al Ginter (Gesang, Percussion) und Benedikt Schweigstill (Akkordeon). Krödter & Lotsch (Mitte) – das sind Bruno Zwank und Hanno Ensch, deren Songs vom normalen Wahnsinn des Alltags berichten, sich also um Liebe, Freundschaft, Höhenflüge und Niederlagen drehen. Sandra Klinkhammer (Foto rechts) steht nach acht Jahren Pause wieder auf der Bühne. Neue Songs brauchen Zeit. Begleitet wird sie von Bastian Ruppert (Gitarre, Posaune) und Philipp Zdebel (Schlagzeug). Eintritt: 10 Euro. Karten unter Telefon 06561/154270.