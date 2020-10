Konzert : Liedermacher-Festival in Bitburg mit skandinavischen Künstlern

Bitburg Das dritte Liedermacher-Festival gibt es am Freitag, 9. Oktober, im Haus Beda in Bitburg. Im Rahmen des Kultur-­Sommers Rheinland-Pfalz mit dem Motto „Nordlichter“ dreht es sich um den kulturellen Austausch mit internationalen Kollegen aus skandinavischen Ländern.

Die Künstler: das Pia Fridhill Duo mit seinem „Elch-Pö“ – eine augenzwinkernde Abkürzung für die Genre­beschreibung SoulPöJazzFunkRockFolkBlues, die das stilistische Panorama der gebürtigen Schwedin Pia Fridhill und ihres Ehemanns Jens Hoffmann genauer zusammenfasst. Der aus Luleå in Nordschweden stammende Stefan Johansson sammelte in aller Welt skurrile und nachdenkliche Geschichten, die er auch in seinen Texten aufgreift. Thomas Gottschling, aufgewachsen in der Eifel, vertont einfühlsame deutsche Texte mit feinstem Pö Groove oder auch mit leiseren Tonen. Nach längerer Pause startet er neu durch. André Käpper (im Bild mit Ehefrau Sonja) hat auf seiner Wanderschaft durch die Musikkulturen der Welt seinen ganz eigenen Klang entwickelt. Auch als Liedermacher setzt er seinen originellen, authentischen Weg unbeirrt fort.