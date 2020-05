Musik : Live Im Autokino Trier: „SWR4 bei Euch“ mit Ramon Roselly und Michelle sowie „SWR1 Hits und Storys unplugged“

Michelle © SWR/Universal/Alenia Janeva, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Universal/Alenia Janeva" (S2). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-24429, foto@swr.de Foto: SWR/Universal/Alenia Janeva

Trier Endlich wieder Kultur und Vergnügen: SWR4 Rheinland-Pfalz präsentiert im Autokino Carpitol in den Moselauen in Trier am Samstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr die Schlagerstars Michelle und Ramon Roselly live auf der Bühne und gleichzeitig auf der großen Leinwand.

Michelle ist seit mehr als 25 Jahren im Schlagergeschäft. auf der Bühne. Ramon Roselly ist der aktuelle Gewinner der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Es ist sein erster öffentlicher Live-Auftritt seit dem DSDS-Sieg. Am Sonntag, 24. Mai, um 20.30 Uhr kommt dann SWR1 Rheinland-Pfalz mit der Live-Show „SWR1 Hits und Storys unplugged“. Neu arrangiert mit vier Künstlern präsentieren per Videozuspielung SWR1-Musikchef Bernd Rosinus und Moderatorin Andrea Ballschuh Geschichten hinter berühmten Popsongs. Im Mittelpunkt: Titel von und Geschichten über David Bowie, Phil Collins, Sting, Fleetwood Mac, Pink Floyd und viele mehr. Bandleader Peter Kühn spielt die Titel live.

Tickets ab 10 Euro sind ausschließlich online unter www.carpitol-trier.de erhältlich. Pro Auto sind maximal zwei Erwachsene und drei Kinder (bis 17 Jahre) zugelassen., wobei nicht mehr als zwei Haushalte pro Fahrzeug zusammenkommen dürfen.