Wittlich (red) Als Saalveranstaltung ist die Eifel-Literatur-Festivalveranstaltung mit Sebastian Fitzek am 9. April in Wittlich längst ausgebucht. Über Livestream kann man aber kostengünstig dabei sein mit der ganzen Familie.

Ebenso bei Dörte Hansen am 23. April und Sven Plöger am 25. Juni. Livestream-Tickets gibt es bei Ticket Regional in Trier, in allen Vorverkaufsstellen, online und telefonisch unter 0651/9790777.Ebenso über die Homepage www.eifel-literatur-festival.de Foto: FinePic