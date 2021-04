Hermeskeil : Löwenzahn: Wildkräuter-Genuss im Frühling

Löwenzahn – gelbe Farbtupfer, so weit das Auge reicht. Foto: pixabay

Hermeskeil (red) Im Volksmund wird der Löwenzahn Kuhblume, Eierbusch, Hahnenspeck, Goldblom, Pusteblume, Kettenblume, Kuckucksblom oder Seichkraut genannt. Als unterschätzte Wild- und Heilpflanze sowie Delikatesse ist der Löwenzahn seit Jahrhunderten auf dem heimischen Speiseplan und als Stoffwechselturbo in der Tee- und Wildkräuterküche hoch im Kurs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Löwenzahn ist vielseitig genießbar. Egal ob als Rohkost zubereitet oder weiterverarbeitet, die Vitalpflanze gehört auf jeden kulinarischen Frühjahrstisch. Durch das frühe Erscheinen der Blüte ist der Löwenzahn eine wichtige Bienenweide mit seiner leuchtend gelben Blüten, der wunderschönen Pusteblume und seinen markant zahnigen Blättern, ist er von der Wurzel bis zur Blüte verwertbar.

Boden, Standort und Ernte

Extra Tipps zur Zubereitung Löwenzahnsuppe Halbe Zwiebel würfeln und in Öl leicht anbraten, 2 bis 3 Hände voll Löwenzahnblätter hinzugeben und unter Rühren kurz erhitzen. Nach Geschmack Lauch, Tomaten, Karotten oder andere Wildpflanzen dazugeben, kurz andünsten lassen und mit Wasser auffüllen. Die Suppe für 20 bis 30 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen und anschließend mit einem Pürierstab oder Mixer pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Naturpark-Bettsäächer-Salat 300 g junger selbstgepflückter Löwenzahn, ca. 300 ml. Milch, 4 EL regionales Rapsöl oder geklärte Butter, 2 EL Apfelessig, 1 kleine Knoblauchzehe gepresst, 1 kleine Schalotte gewürfelt, 1 TL mittelscharfer Senf, Salz, Pfeffer, 1 TL Honig, 1 Scheibe Dinkelbrot oder Bratkartoffeln klein gewürfelt, 60 g Dörrfleisch fein gewürfelt, 2 Eier hart gekocht und geviertelt und geklärte Butter oder Rapsöl zum Anbraten der Brotwürfel. Löwenzahnkapern: 100 g Löwenzahnblütenknospen mit 1/2 TL Salz in einem Einmachglas zwei Stunden ziehen lassen, Pfeffer, Lorbeer, Estragon hinzugeben, Wasser mit Apfelessig aufkochen, Knosen damit übergießen. Glas fest verschließen und mindestens zwei Stunden stehen lassen.

Der Löwenzahn wächst auf vielen Böden vom Saartal bis in den Hunsrück in Wald, Feld, Wiese, Weide, Acker, Wegrand und Lichtung. Im Wechselspiel zwischen Pflanze und Tier ist der Löwenzahn durch die frühe Blüte eine bedeutende Bienenweide, die als Nahrungsquelle für Honigbienen, Wildbienen und sonstige blütenbestäubende Insekten im Frühjahr lebenswichtig ist. Kinder sind fasziniert von der reizvollen Pusteblume und flechten gerne schmuckvolle Kränze aus den Blütenstielen. Be­eindruckend sind auch die vielen einzelnen Samenkörner der Wunderblume, die durch den Wind oder durch Pusten als Fallschirme davon segeln. Von den Löwenzahnsamen ernähren sich viele kleine Vögel. Löwenzahn am besten morgens bei sonnigem Wetter von ungedüngten Wiesen stechen oder im Garten ernten. Gourmets stechen „naturbleichen“ Löwenzahn in Maulwurfshaufen.

Löwenzahn ist gesund

Der Frühjahrsvitaminpflanze, dem Löwenzahn werden in der Volksheilkunde heilwirksame und entschlackende Kräfte zugeschrieben. Die stoffwechselanregende Wildpflanze weist eine Fülle an Vitalstoffen, Enzymen, Vitaminen, Bitterstoffen und Mineralien auf. Alle Pflanzenteile sind für die Heilkräuterkunde wichtig. Löwenzahn wirkt entwässernd und leicht abführend. Deshalb wird er zur Reinigung der Nieren eingesetzt, besonders bei einer Neigung zur Nierenstein-Bildung. Auch bei Leber- und Gallenbeschwerden, bei Gelenkschmerzen und Abnutzungserscheinungen an Gelenken und Bandscheiben können seine heilsamen Inhaltsstoffe helfen.

Die ersten zarten Blätter eignen sich für einen leckeren Salat. Das Lebenskraft spendende Kraut enthält wertvolle Mineralstoffe, Vitamin B, C, D sowie Provitamin A und ist fast so carotinreich wie die Möhre. Löwenzahn wird in der Heilkunde eingesetzt zur Blutreinigung, belebt durch die Bitterstoffe den Körper bei Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwäche, Leber- und Gallenbeschwerden und bei Verdauungsstörungen. Löwenzahnwurzeln wirken bei Rheuma- und Gichterkrankungen blutreinigend. Gesundheitsapostel bevorzugen ganzjährig grünen Löwenzahn, dessen Bitterstoffe sehr gesund sind.

Löwenzahn kulinarisch