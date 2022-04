Comedy : Witzig, frech, unverblümt und authentisch

Trier (red) Sie ist witzig, frech, unverblümt und authentisch: Mademoiselle Nicolette. Hunderttausende hängen an ihren Lippen, wenn sie wöchentlich auf den Social-Media-Kanälen ihre Geschichten erzählt.

Allein auf Instagram folgen ihr 248.000 Menschen und sehnen den „Dirty Donnerstag“ herbei, der mittlerweile Kultstatus in ihrer Fangemeinde genießt. Da wo andere zurückhaltend sind, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Am Sonntag, 1. Mai, 20 Uhr, ist die Comedienne im Rahmen ihrer „Etepetete“-Tour in der Europahalle in Trier zu Gast. Karten ab 25,40 Euro. Foto: Mademoiselle Nicolette