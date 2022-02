Konzert : Mandelring-Quartett spielt in der Wittlicher Synagoge

Mandelring-Quartett spielt in der Wittlicher Synagoge

International rennomiert: Das Mandelring-Quartett spielt am 5. März 2022 in der Wittlicher Synagoge Foto: TV/uwe arens

Wittlich Die Musiker bringen Streichquartette von Ludwig van Beethoven und Béla Bartók zu Gehör.

(red) Wenn am Samstag, 5. März, 19 Uhr, die drei Geschwister Nanette, Bernhard und Sebastian Schmidt sowie der befreundete Bratscher Andreas Willwohl die Bühne der Wittlicher Synagoge betreten, könnte dies erneut der Beginn eines Konzerts der Extra-Klasse innerhalb der langjährigen Tradition des Musikkreises der Stadt Wittlich werden. Dass das Mandelring-Quartett zu den international gefragten Ensembles seiner Art zählt, belegen regelmäßige Auftritte in den großen Musikzentren ebenso wie eine äußerst rege Aufnahmetätigkeit, die unter anderem preisgekrönte CD-Gesamteinspielungen der Streichquartette von Schubert, Brahms, Schostakowitsch und Mendelssohn umfasst. In Wittlich erklingen unter dem Motto „Gipfeltreffen“ Streichquartette von Ludwig van Beethoven aus seiner frühen und mittleren Schaffensphase (op.18/4 und op.59/3) sowie das 4. Streichquartett von Béla Bartók.