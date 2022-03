Lesung : Meer in Sicht: Geschichten über das Reisen

Hillesheim Lesung mit Tamina Kallert im Café Sherlock in Hillesheim.

(red) Die Moderatorin und Globetrotterin Tamina Kallert nimmt die Gäste – diesmal nicht in ihrer WDR-Sendung „Wunderschön“ – sondern auf der Lesebühne des Café Sherlock in Hillesheim mit auf die Reise. Sie stellt am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr ihr neues Buch „Und dann kommt das Meer in Sicht“ vor. Auf herzliche, emotionale und direkte Art erzählt sie unterhaltsame Geschichten über das Reisen, berichtet von herzerwärmenden und auch skurrilen Begegnungen mit Menschen, von Naturerfahrungen und Eigenheiten verschiedener Landstriche, denn trotz Stillstand im Leben können wir immer wieder aufbrechen ins Neue. Ihr Motor sind und bleiben dabei Lebensfreude, Optimismus und die Lust auf Reisen Neues zu entdecken. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt es unter Telefon 06593/809433 oder per E-Mail an info@lesezeichen-hillesheim.de. Vor der Lesung findet um 16 Uhr in der Buchhandlung Lesezeichen eine Signierstunde statt.