Motor : Mehr „N“ als „Line“

TRIER Im Fahrbericht der Woche dieses Mal ein ganz besonderes Mittelklasse-SUV von Hyundai.

Mit dem Begriff „Line“ verbinden viele Autohersteller Fahrzeuge ihres Programms, die zwar optisch an leistungsmäßig stärkere Versionen einer bestimmten Modellreihe erinnern, dabei aber nur vom Anblick her auf „Macho“ getrimmt sind. Das heißt, sie haben in der Regel ein paar Schweller und Schürzen mehr, breitere Radhäuser, einen auffälligeren Kühlergrill und auch ein paar zusätzliche sportliche Features im Interieur. Ansonsten aber fehlt es ihnen an „Mucki“ unter der Haube im Vergleich zu der wahren Ausgabe, deren Namen sie tragen.

So ist das auch bei unserem Testfahrzeug der Woche, dem „Hyundai Tucson N-Line“. Ein SUV, dessen Erscheinungsbild richtig schön „aufgepeppt“ wurde, der aber nicht die gleichen Leistungsdaten wie die „N“-Fahrzeuge des koreanischen Herstellers (zum Beispiel der i30 N) aufweist. Nicht „N“, sondern „N-Line“ also.

Ist so etwas nun ein willkommenes Angebot „light“ oder doch eher eine Mogelpackung. Hält ein „N-Line“-Fahrzeug das, was es auch wirklich verspricht?

Dieser Frage sind wir nachgegangen mit der 177 PS starken Version mit 1,6-Liter-Turbo, Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb. Das wichtigste zunächst: Dieses Auto ist alles andere als eine „lahme Kiste“. Die dritte Version des 4,48 Meter langen Mittelklasse-SUV bekam im Herbst 2018 ein Update. Die N-Line-Version basiert auf der zweithöchsten Ausstattungsstufe „Style“ und ist so eine Art „Black Beauty“. In unserem Fall in Verbindung mit der Farbe „Shadow Grey“. Viel Schwarz also im Grill, an der Dachreling, den Schwellern oder den Außenspiegeln. Hinzu kommen ebenfalls schwarze 19 Zöller, statt 18er Felgen.