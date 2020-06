Motor : Mehr Premium für den Stelvio

TRIER (jüb) Seit dem Marktstart 2017 bemüht sich Alfa Romeo, sein SUV Stelvio nicht nur den Anhängern der Marke, sondern auch einem Kundenkreis, der ein Premium-Fahrzeug dieses Segments sucht, ans Herz zu legen.

Deshalb hat Alfa 2020 weder beim Design, noch bei Antrieb oder Fahrwerk Hand angelegt. Wie in der Limousine Giulia hat im Innenraum ein neues Lenkrad Platz gefunden. Die Mittelkonsole samt eines 8,8 Zoll großen Touchscreens wurde wertiger gestaltet, die grafische Darstellung verbessert und hinzu kamen neue Assistenten. So eine Verkehrszeichenerkennung, ein Stau- und Autobahn-Assistent und ein Spurhalte-Assi. Das ist jetzt deutlich mehr Premium als vorher. Serienmäßig sind jetzt Notbremsassistent, Spurhalteassistent und die Geschwindigkeitsregelanlage. Durch einen Müdigkeitswarner und einen erweiterten Totwinkel-Assistenten wird der Stelvio bei der Modellpflege auf Level 2 des autonomen Fahrens angehoben. Beim Infotainment gefallen die interaktiven Widgets, die man durch drag and drop verschieben kann. Das Handy, das ohne Kabel auflädt, ist in einem eigenen Fach untergebracht. Und dann gibt es schließlich doch noch etwas, für fahrfreudige Alfisti: eine Wahlmöglichkeit für die verschiedenen Fahrmodi Dynamic, Natural und Advanced Efficiency.