Bengel : Meisterkonzert im Kloster Springiersbach

Bengel (red) Der Musikkreis Springiersbach lädt für Sonntag, 6. März, 15 Uhr, zum nächsten Meisterkonzert in den Kapitelsaal des Karmelitenklosters Springiersbach ein. Zu Gast ist die renommierte Geigerin Franziska Pietsch, die am Klavier von Naki Hayashida begleitet wird.

Sie hat bereits mit elf Jahren ihr Debüt an der Komischen Oper Berlin gegeben. Nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik im Jahr 1986 ging sie ihren Weg konsequent weiter und spielt heute in fast allen großen Konzerthäusern der Welt. Karten kosten 18 Euro, Mitglieder des Musikkreises zahlen 16 Euro, Schüler haben freien Eintritt. Karten unter Telefon 06532/2731 oder per E-Mail an musikkreis@t-online.de. Eine Anmeldung ist erforderlich. Foto: Veranstalter