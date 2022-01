Comedy : Menschen auf humorvolle Weise beschimpfen

Trier Ingo Appelt macht Station in Arena Trier.

(red) Der Comedian Ingo Appelt präsentiert sein neues Programm „Der Staats-Trainer“. Damit will er aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: Alles scheiße – Laune super! Ingo Appelt macht Station in Trier – nicht wie geplant am 21. und 22. Dezember, sondern im Januar. Die Aufführungen finden am Freitag, 14. Januar (Ersatztermin für den 21. Dezember) und am Samstag, 15. Januar (Ersatztermin für den 22. Dezember, jeweils um 20 Uhr in der Trierer Tuchfabrik statt. Tickets vom Ticketanbieter „Ticket Regional“ gelten für die Show am 21. Dezember, Tickets vom Ticketanbieter „CTS Eventim“ für den Termin am 22.Dezember.