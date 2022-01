Essen & Trinken : Milchreiskuchen mit Kirschen

Rezept von Tanja Logemann

Für die Milchreismasse den trockenen Milchreis zwei bis drei Mal waschen und abtropfen lassen. Milch mit 45 g Zucker, Zitronenabrieb, Salz, Vanillezucker und Vanillepaste in einem großen Topf aufkochen. Den gewaschenen, abgetropften Milchreis dazugeben und unter ständigem Rühren etwa 45 Minuten leicht köcheln lassen (Vorsicht, brennt leicht an). Danach den Milchreis etwas abkühlen lassen. Gemahlene Mandeln in einer fettfreien Pfanne leicht anrösten und beiseite stellen. Eier mit Puderzucker verquirlen. Milchreis in eine Schüssel geben und mit den Mandeln mischen. Verquirltes Ei unterheben und gut vermischen.