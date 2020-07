Unsere Vereine : „Mir maache Theater“

Dreis-Brück Heimatverein (HV) Dreis-Brück hört sich gut und „nach Eifel“ an. Hier wird „Heimat“ praktiziert auf besondere Weise. Das alljährliche Laien-Theaterspiel, wird wahrscheinlich in diesem Jahr wie vieles der Coronasituation zum Opfer fallen.

1995 entstand im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes der Ortsgemeinde Dreis-Brück auf Initiative des Arbeitskreises „Theater und Brauchtumspflege“ der HV Dreis-Brück. Erster Vorsitzender wurde Alfred Pitzen. Im Gründungsjahr fand sich spontan eine Gruppe talentierter Laienschauspieler zusammen, die ein Theaterstück im Dorfdialekt auf die Bühne bringen wollte. Die Bühne wurde von der neuen Gruppe selbst gebaut, so geplant, dass sie bei Bedarf umgestaltet werden kann. Der Schauspielort in der zweiten Heimat, im Haus Vulkania, war geschaffen.

Fast 1200 Besucher zählen die Dreis-Brücker Theaterspieler in jedem Jahr, und da ist Teamgeist gefragt. Neun bis zwölf Schauspieler unterhalten das Publikum im „Eifelplatt“, zwei Souffleusen, eine Regie und eine Person an der Technik sind mit verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf der Abende, und diese Besetzung gilt für fünf Vorstellungen im Jahr; und diese Vorstellungen sind stets ein voller Erfolg.

„Immer wieder nehmen wir gerne neue, interessierte Personen und inaktive Mitglieder in den Verein auf“, sagt die Vorsitzende Bettina Sicken. Wegen des praktizierten „Dorf-Plattes“ ist der HV auch zu einem echten Kulturträger in dem Dorf mit dem Doppelnamen geworden.

„Zur Gemeinde haben wir ein Superverhältnis. Sie unterstützt uns in vielerlei Hinsicht beim Tribühnenaufbau mit Hilfe eines Unimogs, der von der Gemeinde zum Transport der Bühne ausgeliehen wird“, freut sich Vorsitzende Sicken und weist auf den Ablauf einer „Theatersaison“ hin: „Mit den Proben beginnen wir schon Anfang September an jedem Donnerstag. Zum Auftakt wird der Text des Stückes zweimal durchgelesen um Kenntnis in Inhalt und Rollenverteilung zu erlangen; dann geht es mit den Textheften auf die Bühne zum ernsthaften aber lustigen Proben. Ab Dezember kommen sogar die Sonntage als Probentage hinzu.“ Die Stellwände der Bühne sind selbstgebaut, lassen schnelle Umbauten zu, und ansprechende Bühnenbilder werden von der Regie vergeben. „Unsere Männer setzen es dann in die Tat um und bauen, was das Zeug hält, Innenhöfe oder Wohnzimmer, sogar ein Kreuzfahrtschiff wurde einmal als Bühnenbild konstruiert. Jedes Theaterstück verlangt sein eigenes Bühnenbild, damit der Zauber auf der Bühne zu einem Erlebnis wird!“

Anlässlich unseres diesjährigen Jubiläums haben wir der Ortsgemeinde zwei Relaxliegen gestiftet, die am 15. August bei einer Wanderung eingeweiht werden. Eine Bank wird in der Ortslage Brück aufgestellt und die andere Bank in Dreis am Stausee. Nächstes Jahr findet ein gemeinschaftliches Jubiläum der ortsansässigen Vereine unter dem Motto „Vereinsjubiläum 411 + 1 Jahre“ statt, welches 2020 coronabedingt abgesagt werden musste. Hier sind wir natürlich ebenfalls dabei und mit eingebunden. Ob wir in diesem Jahr wieder Theater spielen können, bleibt abzuwarten. Wegen der Corona-Pandemie gestaltet es sich bisher schwierig, überhaupt solch eine Veranstaltung in unserem gewohnten Rahmen führen zu können.