Theater : Mit Alice ins Wunderland eintauchen

Trier Kim Langner und Axel Weidemann bringen das Stück „Alice im Wunderland“ nach dem Roman von Lewis Carroll im Theater Trier auf die Bühne.

Die lebhafte Alice ist auf den Geburtstag von ihrem Freund Felix eingeladen. Leider wird das fröhliche Fest von den gemeinen Sticheleien des Nachbarjungen Marvin getrübt. Traurig und allein bleibt Alice zurück. Doch dann passiert etwas Verrücktes. Ein weißes Kaninchen wird aus einem Hut gezaubert, und es kann sprechen. Das hat es aber eilig ... Oh Schreck, es stellt besorgt fest „keine Zeit“ und ist blitzschnell wieder verschwunden. Neugierig folgt Alice dem lusti­gen Kerlchen und eh sie sich’s versieht, landet sie im aufregenden Wunderland. Aber dort herrscht die grausame Herzkönigin. Sie will Alice in den Kerker sperren, weil diese ihr Krocketfeld zerstört hat. Auf ihrer Flucht vor der Spielkarten-Armee der tyrannischen Königin muss Alice so manch spannendes Abenteuer bestehen. Dabei begegnet sie vielen lustigen Bewohnern, wie dem verrückten Hutmacher, dem drolligen Faselhasen und der frechen Grinsekatze. Alice schrumpft und wächst und kommt hinter so manches Geheimnis des Wunderlandes. Doch was steckt hinter der Grausamkeit der bösen Königin und warum hat es das weiße Kaninchen so eilig?