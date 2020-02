Internet-Fundstück der Woche : Mit einem Happs

Der Facebook-Post von Volksfreund-Kollege Alexander Houben: „*verwirrt* Ich weiß gerade nicht, welche Ebene dieser Werbung mich am meisten verstört ...“, ist über einem Foto von einem gelben Autoanhänger zu lesen.

Was wollen uns die kreativen Werbeköpfe damit sagen? Warum will der Kerl einmal herzhaft in das Käsemauken-Brötchen beißen? Warum streckt die Frau ihm so bereitwillig den Fuß hin und lächelt erfreut? Und wenn das ein seltener erotischer Fetisch ist, warum trägt sie dabei nur ein Bettlaken, während er voll bekleidet ist samt Wollmütze? Und was will der Imbiss-Besitzer seinden Kunden mit so einer Werbung sagen? Dass seine belegten Brötchen wie eingeschlafene Käsefüße schmecken?