Familie : Mit Forscher-Rucksäcken auf Entdeckertour 

Hermeskeil Kinder und Familien erhalten im Naturpark Informationen zu Fledermäusen und Streuobstwiesen.

Zum Thema Streuobst hat der Naturpark Saar-Hunsrück außerdem eine bunte Streuobstbroschüre erarbeitet. Diese richtet sich an Kindergarten- und Grundschulkinder und wurde mit Zeichnungen von Kindern der Naturpark-Kita St. Albanus in Schillingen illustriert. Die Broschüre ist in kindgerechter Sprache mit jahreszeitlichen Bildern und mit Texten zum Singen, Ausmalen und Entdecken der Tiere und Pflanzen sowie der Früchte in einer Streuobstwiese erstellt. Der Naturpark versucht den jungen Heimatbotschaftern und -detektiven bewusst zu machen, dass eine nachhaltige Nutzung, wie eine Beweidung der Streuobstwiesen nach dem Motto „Landschaftsschutz mit Messer & Gabel“, dazu beiträgt, dass Schutz durch Nutzung und Naturschutz durch Genuss langlebige und intakte Streuobstwiesen im Naturpark fördern.

Sowohl der Rucksack als auch ein praxisnaher Ordner „Streuobst macht Schule“ für Pädagogen und Multiplikatoren können in den Informationszentren des Naturparks in Hermeskeil und Weiskirchen ausgeliehen werden und stehen auch Schulklassen, Familien, Wanderern, Obst- und Gartenbauvereinen, Imkern, Baumschulen, Akteuren der Viezstraße sowie Natur- und Landschaftsführern oder einfach Streuobstwiesen-Interessierten im Naturpark zur Verfügung.

Der Fledermaus-Rucksack steht für Familien, Vereine und Verbände, Schulen und Kitas im Naturpark sowie an den Informationszentren in Hermeskeil und Weiskirchen und an verschiedenen Infostellen und Tourist-Informationen wie in Tholey oder im Cloef-Atrium in Mettlach-Orscholz nach Anmeldung zur Ausleihe bereit.