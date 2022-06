Motor : Mit Kraft, Stil und Erhabenheit

Elegante Erscheinung: Das 2+2-sitzige Cabriolet Audi A5. Foto: Jürgen C. Braun

Trier Die großen, viersitzigen offenen Limousinen, die klassischen Cabriolets also, sind eine wenn nicht gar aussterbende, so doch zumindest immer seltener werdende Spezies von Fahrzeugen. Solche Automobile versprühen einen gewissen Hauch von Extravaganz, von Eleganz mit ihrer langen, mächtigen Karosserie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie beeindrucken alleine schon durch ihre Präsenz. Umso eindrucksvoller ist es dann, wenn man um diese Zeit ein solches Auto in Hunsrück und Eifel sowie an der Mosel Wald bewegen kann – im heutigen Fahrbericht das Audi A5 Cabrio mit dem 265 PS starken Zwei-Liter-Turbomotor. Unser Testfahrzeug hatte die zweithöchste Ausstattungsstufe „Advanced.“ Darüber gibt es nur noch die „S-Line“.

So etwas nennt man in diesem wunderbar betörenden Tango-Rot (900 Euro extra) wohl einen Beau auf vier Rädern: Wohlproportionierte 4,70 Meter lang. Kurzes Stummelheck. Eigentlich ein 2+2-Sitzer. Das heißt: Wenn auf den beiden vorderen Sitzen zwei langbeinige Personen Platz nehmen, wird es hinten bereits ein wenig eng. Nun kauft man sich ein solches Auto nicht unbedingt wegen des Kofferraum-Inhalts als Entscheidungskriterium, dennoch sei angemerkt, dass die 380 Liter Volumen des Gepäckabteils eine zufriedenstellende Ladefläche bieten, die sich durch das Umklappen der Rückbanklehnen auf 829 Liter erweitern lässt. Öffnet man das Verdeck, das ja auch irgendwo Platz finden muss, bleiben noch 320 Liter übrig.

Technische Daten Audi A5 Cabrio 45 TFSI Quattro Ausführung: 2+2-Sitzer Cabrio Länge/Breite/Höhe: 4,70 / 1,85 / 1,38 Meter Radstand: 2,76 Meter Leergewicht: 1810 kg Motor: Vierzylinder Benziner Leistung: 265 PS Max. Drehmoment: 375 Nm Hubraum: 1984 ccm Antrieb: Allrad Getriebe: Siebengang S-tronic Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h Verbrauch im Test: 8,2 l/100 km CO 2 -Emissionen: 168 g/km Grundpreis: 59.000 Euro Preis des Testfahrzeugs: 77.615 Euro

Auch in seiner zweiten Generation und nach einigen Jahren Bauzeit ist das A5 Cabrio eines der optisch gelungensten „Bauwerke“ aus der Modellpalette des Hauses. Fahrzeuge dieser Art sind in erster Linie zum Cruisen gebaut. Die Kraft der 265 Pferdestärken aus dem kultiviert, aber mächtig arbeitenden 2.0 TFSI (das Kürzel steht für die Turbo-aufgeladenen Benzinmotoren von Audi und VW) wird über eine 7-Gang-S-Tronic an alle vier Antriebsräder weitergegeben. Was da vorn wirklich arbeitet, spürt man erst bei einem kräftigen Tritt auf das Gaspedal, wenn das A5 Cabrio 45 TFSI Quattro seine 1,8 Tonnen Lebendgewicht nach vorn schiebt. Dass die Elektronik dem Spaß beim Tempo 250 ein Ende bereitet, dürfte kaum ins Gewicht fallen. Ganz ehrlich: Fährt man Ca­brio bei Tempo 250? Na also.

Die Stoffkapuze kann man in nur 15 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h vom Kopf ziehen. Am erstaunlichsten ist jedoch die Verwindungssteifheit dieses Autos, das ja nun einmal kein Kompaktfahrzeug ist. Verstärkte Schweller und zusätzliche Verstrebungen sorgen für kinderleichtes, aber direktes und komfortables Einlenken. Dieser Schönling liegt einfach satt auf der Straße, wenn auch bei zügiger Fahrt Arbeit am Lenkrad erforderlich ist. Für Sicherheit sorgen ein Überrollschutz und das Pre-Sense-City-System, das bis 85 km/h andere Verkehrsteilnehmer registriert und im Notfall eine Notbremsung ausführt.

Zusätzliche Systeme wie W-Lan-Hotspot, Start/Stopp-Automatik, Toter-Winkel-Assistent, Rückfahrkamera, Abstandsregeltempomat samt Stauassistent, Spurassistent, Ausweichassistent und Park- und Querverkehr-Assistent sowie Matrix-LED-Scheinwerfer ergänzen aus dem Fahrer-Assistenzpaket für etwa 2500 Euro das Komfort- und Sicherheitspaket. Das reicht dann schon an die Grenze vom teilautonomen Fahren heran.

An derlei Niveau schließen sich die verwendeten Top-Materialien und das Infotainment an. Mit dem Navigationspaket gibt es zwischen den Rundinstrumenten ein sieben Zoll großes Info-Display. Für 600 Euro Aufpreis gib es auch ein voll digitales und individualisierbares Cockpit („Audi virtual Cockpit“). Das Audi-Infotainment-System auf dem zwölf Zoll großen Monitor in der Mitte ist sauber aufgeteilt, mit sehr guter, klarer Ansicht. Ein paar ausgesprochene Cabrio-Spezialitäten gibt es auch noch: Dazu gehören das dreistufig einstellbare Nackengebläse und Vordersitzgurte mit Gurtbandmikrofon, das die Sprachqualität während des Telefonierens bei offener Fahrt verbessert.