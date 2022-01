Kleinkunst : Mit Liebe gegen Hasskommentare

Trier Sarah Bosetti zu Gast im Mergener Hof in Trier.

(red) Die Wahl-Berlinerin Sarah Bosetti teilt in ihrem Bühnenprogramm „Ich hab nix gegen Frauen, du Schlampe“ gegen die Idiotie der Welt aus, ohne dabei Höflichkeit und Anstand zu verlieren. Ihre Lieblingsgegner sind Schwurbler aller Art; von Coronaleugnern über Sexisten und Verschwörungstheoretikern kriegt jeder sein Fett weg. Zu erleben am Mittwoch, 2. Februar, im Mergener Hof in Trier. Einlass ist ab 20 Uhr. Tickets sind für 23 Euro bei Ticket Regional erhältlich, an der Abendkasse kosten die Tickets 25 Euro.