Ferienfreizeit : Mit Spiel und Spaß in die Sommerferien starten

Mit Spiel und Spaß in die Sommerferien starten

Viel Spaß haben die Jugendlichen beim Bogenschießen. Das Foto ist letztes Jahr am Standort IGS Hermeskeil entstanden. Foto: Kreisjugendpflege Trier-Saarburg

Region Anmeldung zum Ferienprogramm des Kreises ab 31. Januar digital möglich.

(red) Alpaka-Wanderung, Schokoladenwerkstatt oder Bogenschießen – ein buntes Angebot gibt es immer: Auch in diesem Jahr veranstaltet die Kreisjugendpflege Trier-Saarburg in den ersten beiden Wochen der Sommerferien vom 25. Juli bis 5. August ein Ferienprogramm. Die Voranmeldung ist ab dem 31. Januar, 13 Uhr, ausschließlich digital möglich. Der Link zur Anmeldung wird unter www.jugendbildungswerkstatt.de in der Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht.