Naturpark Saar-Hunsrück : Mitmach- und Aktionstag zu Streuobstwiesen

Hintergrund

Auf Initiative der ARGE Streuobst und des Umweltdachverbands in Österreich findet der Tag der Streuobstwiese jährlich am letzten Freitag im April statt. Er ist ein europaweiter Mitmach- und Aktionstag rund um das Natur- und Kulturerbe „Streuobstanbau“, um die Bedeutung der Streuobstwiesen für die Tier- und Pflanzwelt und die Gesellschaft in ganz Europa hervorzuheben.

Streuobstwiesen sind die Hotspots der Artenvielfalt und prägendes Element der Kulturlandschaft. Der Naturpark Saar-Hunsrück setzt sich dafür ein, dieses erhaltenswerte Natur- und Kulturgut zu bewahren. In den hochstämmigen Streuobstwiesen leben über 5000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie rund 6000 Obstsorten sind hier beheimatet. Damit gehören die Streuobstwiesen zu den Hotspots der Biologischen Vielfalt und zu den artenreichen Lebensräumen im Naturpark. Sie wurden in 2021 in Deutschland in die deutsche Liste des „Immateriellen Kulturerbes“ aufgenommen. Streuobstwiesen liefern vor allem schmackhaftes Obst unterschiedlicher Arten und Sorten. Ob zum herzhaften Hineinbeißen, zum Einlagern oder zur Verarbeitung zu Mus oder Most, für die verschiedensten Verwertungen und Geschmäcker gibt es die passenden Obstsorten. Die Streuobstwiesen prägen das Landschaftsbild und steigern die Erlebnisqualität. Streuobstwiesen werden jedoch immer seltener, ihre Pflege wird vielerorts vernachlässigt und die alten Obstsorten gehen verloren. Auch der Mistelbefall ist ein ernsthaftes Problem für den Fortbestand der Streuobstwiesen. Mit dem europaweiten Rückgang dieses Naturgutes schwindet nicht nur der Lebensraum für Steinkauz, Wiedehopf & Co., sondern auch das Wissen um die Bewirtschaftung und Pflege der Wiesen und um die zahlreichen regionalen Obstsorten.

