Motor : Mitsubishi startet durch mit Strom

Trier Kehrtwende bei Mitsubishi: Im Sommer vergangenen Jahres kommunizierte die Marke, in Europa keine neuen Modelle mehr auf den Markt bringen zu wollen. Davon hat der japanische Autobauer inzwischen Abstand genommen.

Hybridisierte Modelle, die entweder über den Akku oder die Steckdose aufgeladen werden, sind quer durch die Autoindustrie immer häufiger zu sehen. Ohne solche Angebote sind die strengen Emissionsvorgaben kaum noch einzuhalten. Deshalb jetzt also auch das Crossover-Fahrzeug von Mitsubishi, das auf der gleichen Plattform wie der Outlander steht. Das bedeutet, er hat nicht nur den gleichen Radstand, sondern auch den gleichen vorderen Überhang. Die Unterschiede in der Optik sind vor allem im Heck deutlich zu erkennen: Dort ist der Eclipse Cross auch nach der Facelift-Variante etwas kürzer und damit ebenfalls flacher geraten.

Der Verbrenner treibt die Räder nicht direkt an, er ist bis 64 km/h starr mit dem vorderen E-Motor verbunden. Erst, wenn es etwas flotter wird – etwa auf zügigen Landstraßenpassagen oder auf Autobahnabschnitten –, treibt der Verbrenner dann die Vorderachse an. So liefert er parallel auch Strom an die beiden Elektro-Maschinen.