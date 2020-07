Klöster der Region : Mittelpunkte des geistlichen Lebens

Info

Die Benediktiner in Trier leben nach dem Grundsatz „Ora et labora et lege“ (Bete und arbeite und lies). So sieht ihr gewöhnlicher Tagesablauf aus:

5.15 Uhr: Wecken

5.45 Uhr: Morgengebet

6.30 Uhr: Tagesbesprechung

8 Uhr – 12.30 Uhr: Arbeitszeit

12.30 Uhr: Mittagsgebet

12.45 Uhr: Mittagessen

(mit Gespräch)

ab 14.30 Uhr: Arbeitszeit

18.15 Uhr: Vesper

und Eucharistiefeier

19.10 Uhr: Abendessen (schweigend, mit Tischlesung)

20 Uhr: Nachtgebet

ab 20,15 Uhr: Zeit zur

persönlichen Verfügung.

⇥Quelle: Wikipedia