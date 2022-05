Theater : Modernes Märchen über eine jüdische Familie

Julie-Yara Atz und Tamara Theisen bei den Proben zum Theaterstück "Vögel" Foto: Theater Trier/Lara Baltes

Trier (red) Im Großen Haus des Theaters Trier findet am Samstag, 28. Mai, die Premiere von „Vögel“ statt. Das Stück ist ein Schauspiel von Wajdi Mouawad in einer Inszenierung von Sara von Schwarze und Intendant Manfred Langner in deutscher, hebräischer, arabischer und englischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Vögel“ ist ein modernes Märchen über drei Generationen einer jüdischen Familie, die zwischen den Traumatisierungen der Shoah und der Gewalt des Nahostkonfliktes zerrissen wird. Ein Drama über Identität und Schuld, über das Erbe der Kriege und Verbrechen des 20. Jahrhunderts – und die ebenso stille wie hartnäckige Hoffnung, die Gegensätze eines Tages doch noch zu überwinden. Das Foto zeigt Julie-Yara Atz und Tamara Theisen bei den Proben.