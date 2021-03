Essen & Trinken : Mohn-Streuselkuchen vom Blech

Zutaten für Mohn-Streuselkuchen vom Blech:

Für den Mürbeteig alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut miteinander verkneten. Den Teig in Folie gewickelt 30 Minuten kalt stellen.

Zwieback sehr fein zerbröseln. Für die Mohnfüllung 650 ml Milch mit Mohn in einen Topf geben und aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und 10 Minuten quellen lassen. In der Zwischenzeit das Puddingpulver mit restlicher Milch (50 ml) und Zucker glattrühren. Eier dazugeben und verquirlen. Nach 10 Minuten die Eier-Vanillepudding-Mischung unter die Mohn-Milch rühren und unter Rühren aufkochen lassen. Den Honig dazugeben und gut verrühren. Die Mohn-Masse vom Herd nehmen und in eine Schüssel geben, mit Frischhaltefolie abdecken und kalt stellen.