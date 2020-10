Bernkastel-Kues : Mosel: Bernkasteler Bärensteig

Bernkastel-Kues Direkt an der Mosel, zumal im WOCH-Gebiet, sind nur wenige Rundwege vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert und bewertet worden. Ein wenig unübersichtlich ist, dass es neben den Moselsteig-Seitensprüngen auch Extratouren und an der Untermosel die Traumpfade gibt.

Dass man aber auch an der Mosel traumhaft wandern kann, das steht außer Frage. Also geht es mitten hinein in die Touristen-Hochburg Bernkastel-Kues – und weil es dem Einsamkeit liebenden Wanderer dort oft zu überfüllt ist, auch schnell wieder hinaus: auf den Bernkasteler Bärensteig, der zwar gerade einmal 6,5 Kilometer lang ist, aber immerhin 72 Erlebnispunkte auf seinem Konto verbucht hat. Außerdem erfordert er durchaus etwas Kondition.