20 Jahre, 100 Prozent Gesang

(red) Längst haben sich die Jungs von Viva Voce in der Kultur- und Theaterwelt als A-Cappella-Band etabliert. Am Freitag, 21. September, feiern sie in der Mosellandhalle Bernkastel-Kues um 20 Uhr ihr 20-jähriges Bestehen.