Zeltingen-Rachtig : Zeltinger Weinkirmes: 60 Jahre und kein bisschen leise

Zeltingen-Rachtig Auch wenn die Zeltinger Weinkirmes erst im August stattfindet, gibt es schon jetzt Tickets. Und: Schon in einer Woche gibt es die V-Ring Probe.

In diesem Jahr findet anlässlich der 60. Zeltinger Weinkirmes eine große Jubiläums-Weinprobe am Samstag, den 3. August ab 16 Uhr im Festzelt am Moselufer statt.