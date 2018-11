später lesen Freizeit Bekanntes neu interpretiert FOTO: m_servi <m_servi@volksfreund.de> FOTO: m_servi <m_servi@volksfreund.de> Teilen

Eigene Songs und Lieder bekannter sowie unbekannter Künstler neu zu interpretieren – diesen Spagat wagt die Band Juneina and Friends. Die Lott-Gesellschaft präsentiert am Samstag, 24. November, einen Abend mit dem Trio um 20.30 Uhr in den Kellerräumen des Weinguts Emil Franz, Am Bahnhof 24, in Traben.