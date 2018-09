später lesen Freizeit Chorkonzert für Kirchenrenovierung FOTO: Trierischer Volksfreund / Portavoci FOTO: Trierischer Volksfreund / Portavoci Teilen

Twittern

Teilen



Ein Chorkonzert ganz ohne Instrumente präsentiert das Trierer Vokalensemble Portavoci am Sonntag, 23. September. Los geht es um 17 Uhr in der Pfarrkirche in Bausendorf.