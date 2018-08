Erstaunliches in Mundart erfahren

Ganz neue Wege beschreitet der Förderverein für Ehrenamt und Kultur der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach: So wurde die bekannte „Enkircher Gässchen-Tour“ erstmals auf Platt durchgeführt. Hans-Dieter Georg, Marianne Beck und Ilse Haußmann führten die rund 30 Personen starke Gruppe durch Enkirchs Gassen.

Während der gesamten Tour gab es nur eine Rückfrage, alles andere „auf Platt“ war allgemein verständlich.

So erläuterte Georg das System der Gässchen in Enkirch: Diese führen im Ort alle Richtung Mosel. Und das hat auch seinen guten Grund. „Diese Gassen waren Wege für die Feuerwehr, um auf dem schnellsten Wege das Wasser mit Eimern zum Brandherd zu bringen“, erläutert Hans-Dieter Georg.

Und auch die Bedeutung von so mancher Wegebezeichnung wurde klargestellt. So hat das „Krinschelgässchen“ nichts mit Stachelbeeren zu tun, sondern geht auf den Beruf eines ehemaligen Anwohners zurück, der Kranzler war, also Schiffsführer in der Treidelschifffahrt.

Außerdem verfügt Enkirch noch über eine Straße, die mit Bachkatzen (rund geschliffene Quarzsteine) verlegt und in der Form im Original erhalten ist.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Bürgermeister Marcus Heintel, dankte den drei Führern zum Abschluss im Heimatstuben-Museum. Wie viele der Teilnehmer sei auch er bei dieser Gelegenheit in Ecken von Enkirch gelangt, die er noch nie gesehen habe.

Diese Veranstaltung werde in Zukunft regelmäßig auf dem Terminkalender des Vereins stehen. Georg zeigte sich zufrieden: „Es war auch für uns eine neue Erfahrung, aber wenn man den Dialekt beherrscht, ist es keine Kunst, dies umzusetzen. Uns hat es jedenfalls Spaß gemacht!“