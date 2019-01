später lesen Festival Festival für Blues-Rock-Fans FOTO: 32/20 Blues Band FOTO: 32/20 Blues Band Teilen

Beim Festival „From Roots to Rock VI“ am Samstag, 26. Januar, um 20.30 Uhr im Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues, Im Viertheil 27, sind sowohl die 32/20 Blues Band als auch die Fred Barreto Group am Start.