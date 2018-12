später lesen Party Geburtstagsparty für Jesus Teilen

Zur Jesus-Christ-Birthday-Party am Sonntag, 23. Dezember, lädt der Jugendklub Kröv ab 19 Uhr ein. DJs sorgen in und um die Weinbrunnenhalle in Kröv für Stimmung. Ein großer Außenbereich mit Bier-, Glühwein- und Essensstand, ist für die Party-Gäste und Neugierige kostenfrei.