Internationales Flair in Springiersbach

Die Sopranistin Christiane Oelze und der Organist des Kölner Doms, Ulrich Brüggemann, sind am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr in der Karmelitenkirche Springiersbach zu hören. Das Konzert steht unter dem Motto „Orgel und Sopran“.

Oelze und Brüggemann präsentieren Werke von Gustav Mahler, Hugo Wolf, Antonin Dvorák und anderen.

Als lnterpretin lyrischer Partien auf der Opernbühne, darunter vor allem Mozart und Strauss, anspruchsvollem Lied- und Konzertrepertoire sowie geistlichen Werken hat sich Oelze international höchstes Ansehen erworben. Sie trat unter anderem in Wien, beim Salzburger Festival, in München und beim Schleswig-Holstein-Festival auf.

Zusammengearbeitet hat sie mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Christoph von Dohnanyi, Andres Orosco-Estrada, Sir John Eliot Gardiner, Sir Neville Marriner, Kurt Masur, Kent Nagano, Sir Roger Norrington, Sir Simon Rattle

und Esa-Pekka Salonen sowie mit fast allen großen Orchestern der Welt.

Ulrich Brüggemann wurde 1964 im sauerländischen Meschede geboren. Er studierte Kirchenmusik am St. Gregorius-Haus in Aachen. 1997 legte er bei Professor Clemens Ganz an der Musikhochschule Köln die Künstlerische Reifeprüfung und 1999 bei Professor Hans-Dieter Möller an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf das Konzertexamen ab. 1994 wurde er als 2. Domorganist an die Hohe Domkirche zu Köln berufen. Regelmäßig ist sein Orgelspiel in Fernseh- und Rundfunkübertragungen zu hören.

Der Eintritt beträgt 16/14 Euro, Kinder sind frei. Karten gibt es unter der Telefonnummer 06532/2731, per E-Mail an musikkreis@t-online.de oder bei den örtlichen Vorverkaufsstellen.

