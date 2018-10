Konzert mit alten Weggefährten

Werke aus verschiedenen Epochen von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius, Charles Dancla und Alec Rowley stehen auf dem Programm des Konzerts des Kammerorchesters der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich am Sonntag, 28. Oktober, in Maring.

Dirigent ist Kajo Lejeune.

Das Konzert findet im Rahmen des Projekts „Capella 2018“ der Kreismusikschule. In dem Orchesterprojekt absolvieren die Streicher der Musikschule sowie befreundete Musiker sechs Auftritte unter sechs verschiedenen Dirigenten.

Nun ist es Kajo (Karl-Josef) Lejeune ist in Maring aufgewachsen und ehemaliger Schüler der Kreismusikschule. Er ist Leiter verschiedener Orchester unter anderem in Karlsruhe, Tübingen, Mühlacker, Rastatt und Baden-Baden. In der Streicher-Szene des Landkreises ist er durch seine Mitwirkung im Bernkasteler Kammerorchester sowie durch seine langjährige Leitung des Streichorchesters der Musikschule bekannt. Für das Capella-Projekt studiert er mit alten musikalischen Weggefährten noch einmal ein Konzertprogramm ein und zeigt somit seine Verbundenheit zur Schule und zu seiner alten Heimat.

Tanja Fehres und Susanne Brixius vom Pfarrgemeinderat Maring-Noviand bereichern das Konzert mit Wissenswertem über die Maringer Kirche. Die in den Jahren 1827 bis 1829 erbaute Pfarrkirche vereint mehrere Kunststile. Sie hat einen modernen Turm und ein modernes Dach, außen gotisches Gesims sowie byzantinische und spitzbogige Fenster, dazu einen Hochaltar im Spätrenaissancestil.