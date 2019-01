Gesundheitliche und soziale Aspekte

Orchesterleiter Detlev Hauch betont die gesundheitlichen und sozialen Aspekte des Musizierens im Alter. Es beuge sowohl Demenzerkrankungen als auch der sozialen Vereinsamung vor.

Auf der Homepage des Musikvereins Cäcilia Monzelfeld 1926 www.mv-monzelfeld.de sind diese Aspekte detaillierter aufgeführt. So gelte es in einer immer älter werdenden Gesellschaft, Risiken zu vermeiden und Chancen im Alter zu nutzen, heißt es dort. Demnach sei Musizieren in vielen Facetten des täglichen Lebens ein ganz wichtiger Faktor für ein erfülltes und gesundes Älterwerden. So soll durch das Mitwirken im Seniorenmusikorchester die Lebensqualität verbessert und die Fähigkeit zur Konzentration erhalten werden.