Unter dem Titel „Melodien und Momente“ erzählt der Musikverein Monzelfeld bei seinem Frühlingskonzert vom Leben im Verein und dem erfolgreichen Wirken rund um die Monzelfelder Blasmusik

.Zum traditionellen Frühjahrskonzert am Samstag, 13. April, ab 19.30 Uhr lädt der Musikverein „Cäcilia“ 1926 in die Bürgerhalle Monzelfeld herzlich ein. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Seniorenmusikorchester und das Stammorchester führen die Zuhörer in die bunte Welt der Blasmusik. Die Musiksenioren werden den Konzertabend beginnen. Diese bestehen nunmehr schon seit fünf Jahren. Nach der Gründung im Jahr 2014 steigerte man nicht nur das musikalische Niveau. Die 25 Musiksenioren unter Dirigent und Leiter Detlev Hauch erfreuen sich der Blasmusik und haben weiterhin sehr viel Spaß am gemeinsamen Miteinander und Älterwerden.

Das 40-köpfige Stammorchester unter der musikalischen Leitung von Axel Weber präsentiert sein neu einstudiertes Programm. Seit dem Herbst des vergangenen Jahres wird geprobt. Neben der altbewährten Blasmusik, Polka- und Marschmelodien, werden auch neue, moderne Kompositionen zu hören sein.

Der Musikverein lädt alle Freunde der Blasmusik, aus nah und fern, herzlich ein.