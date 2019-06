Unsere Vereine : 90 Jahre und immer jung

Longkamp Der Musikverein Longkamp feiert vom 13. bis 15. Sep­tem­ber sein 90-jähriges Be­ste­hen. Das Orchester zeichnet sich durch viele junge Musiker und ein ungewöhnliches Programm aus.

32 aktive Musiker im Orchester, etwa zehn Jugendliche in der Ausbildung: Der Musikverein Harmonie Longkamp 1929 hat eine stattliche Besetzung. Im September feiern die Mitglieder das 90-jährige Bestehen des Vereins.

Was beim Longkamper Orchester sofort ins Auge fällt, ist das junge Alter vieler Musiker: Der Schnitt beträgt 28 Jahre. „Wir hatten vor 20 Jahren einen Vorsitzenden, der viele Strippen in der Grundschule gezogen hat“, sagt Stefan Schommer, 1. Vorsitzender des Musikvereins. Damals sind die jungen Leute mit Unterstützung der Musikschule des Landkreises intensiv ausgebildet und qualifiziert worden, sagt Peter Brucker senior. „Viele Kinder haben damals auch in den Big Bands der Schulen mitgespielt“, sagt er. „Damit konnte ein Leistungsschnitt gehalten werden“, sagt Tommy Schommer, Kassenwart des Vereins und Dirigent des Nachwuchsorchesters. „Bei uns hat es immer ein Jugendorchester gegeben.“