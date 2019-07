Weinfest : Oldtimer, Wein und Livemusik in Veldenz

Oldtimer, Wein und Livemusik in Veldenz

Veldenz Die Gemeinde Veldenz feiert vom 25. bis zum 28. Juli ihr 66. Wein- und Heimatfest mit 41. Oldtimersternfahrt.

Die Highlights sind in diesem Jahr unter anderem das „Wine Up“ am Donnerstag mit dem Toni Toni Pizza Truck und dem Burger-Stand von Der Teller und am Freitag die geführte Wanderung zur Weinfesteröffnung auf der Josephinenhöhe und die Regentschaftsverlängerung der Weinkönigin Michelle I.