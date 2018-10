später lesen Freizeit Orgelmusik in der Barockkirche FOTO: Ioanna Solomonidou FOTO: Ioanna Solomonidou Teilen

Die griechische Organistin Ioanna Solomonidou gibt am Samstag, 3. November, ein Orgelkonzert in der barocken Klosterkirche des Karmelitenklosters Springiersbach. Das Konzert schließt sich um 18.30 Uhr an den Gottesdienst an.