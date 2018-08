Saisoneröffnung mit Meisterkonzert

Mit einem Meisterkonzert für Violine und Klavier eröffnet der Musikkreis Springiersbach in die Konzertsaison 2018/19. Am Sonntag, 9. September, spielen die italienischen Virtuosen Mario di Nonno (Violine) und Nazareno Ferruggio (Klavier) um 16 Uhr im Kloster Springiersbach Werke von Beethoven, Ravel, Grieg und Brahms.

Mario di Nonno wurde 1978 in Rotondo/Italien geboren. Er studierte am Konservatorium seiner Heimatstadt und danach an der Musikhochschule Mannheim mit Abschluss „cum laude“ bei Professor Waleri Gradow. Seine Vita ist voll von italienischen und europäischen ersten und zweiten Preisen, die er in seinen jungen Jahren erhielt. Di Nonno arbeitete als Solist mit vielen renommierten italienischen und deutschen Orchestern und wirkt als Dozent in Neuss und Düsseldorf.

Nazareno Ferruccio, geboren 1981, startete nach vielen internationalen Preisen (unter anderem beim Internationalen Grieg-Klavierwettbewerb in Oslo) seine internationale Karriere, die ihn in die wichtigsten Konzertsäle der Welt führte: Er spielte in der Carnegie Hall, im Cheong Ju Arts Zentrum, im Wiener Konzerthaus oder auch im Palau de la Musica in Barcelona.

Karten: ab 14 Euro, für Kinder ist der Eintritt frei. Kartenreservierung per E-Mail an musikkreis@t-online.de oder telefonisch unter 06532/2731 sowie im TV-Service-Center in Trier.

Die Konzerttermine im Herbst:

23. September: Meisterkonzert mit Godelieve Schrama (Harfe) und Peijun Xu (Viola), 16 Uhr.

14. Oktober: Meisterkonzert Matthias Michael Beckmann (Violoncello) und Elena Braslavsky (Klavier), „Große Romantik für Cello und Klavier“, 16 Uhr.

3. November: „Eine Orgelvirtuosin“ mit Ioanna Solomonidou (Orgel), 16 Uhr.

18. November: Johannes-Kreisler-Trio mit Holger Spegg (Klavier), W. Schickedanz (Violine) und Mathias Beyer-Karlshoj (Violoncello), 15 Uhr.