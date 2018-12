(red) Im kommenden Jahr ist es wieder so weit: Die Operetten-Festspiele „Zeltinger Himmelreich“ stehen auf dem Programm. Auf der Freilichtbühne auf dem historischen Marktplatz von Zeltingen, der zugleich der Ort der Handlung ist, wird es im Sommer 2019 sechs Vorstellungen geben.

Diese sind am Freitag, 19. Juli, Samstag, 20. Juli, Dienstag, 23. Juli, Mittwoch, 24. Juli, Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, jeweils ab 21 Uhr.

Karten können bereits reserviert werden bei der Tourist-Information in der Uferallee 10 in Zeltingen, unter Telefon 06532/2404 oder per E-Mail an info@zeltingen-rachtig.de. In der Tourist-Information gibt es außerdem Gutscheine für die Veranstaltungen, die für den jeweiligen Wunschtermin eingetauscht werden können.