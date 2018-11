später lesen Konzert Weihnachtslieder aus aller Welt FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter Teilen

Unter dem Motto „A Celtic and Colourful Christmas“ gastiert das Merain-Trio aus den Niederlanden am Samstag, 8. Dezember. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Kunst-Café Christi Paul gegenüber der Karmelitenkirche in Bengel-Springiersbach.