Freizeit : Moselwein-Festival in Traben-Trarbach

Das Moselwein-Festival Traben-Trarbach kehrt nach zwei Jahren Pause zurück. Foto: Gernot Weyrich

Traben-Trarbach (red) Nach zwei Jahren Pause verwandelt sich das Moselufer in Trarbach vom 8. bis 11. Juli bei Wein, Musik und kulinarischen Spezialitäten wieder in ein stimmungsvolles Festivalgelände.

Am Freitag, 8. Juli, erwartet die Besucher ein außergewöhnlicher Ausflug in die Traben-Trarbacher Unterwelt. Um 17 Uhr findet die sechste Auflage der beliebten Unterwelt-Weinprobe in Traben-Trarbach statt. Treffpunkt ist im Museumsgarten des Mittelmosel-Museums. Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Information Traben-Trarbach; Telefon 06541/83980. Ein Weinglas ist im Preis von 28 Euro inklusive.

Während am Freitag die Band Betobe mit Rock, Pop, Charts, Oldies, Schlagern und Evergreens für ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm für jedermann sorgt, setzt am Samstag „The Soulfamily“ auf Soul-, Funk- und R’n’B-Klassiker mit international erfahrenen Musikern. Am Sonntag bringen die jungen Musiker der Band Stagefire Musik der 70er bis 90er Jahre auf die Bühne. Für einen fulminanten Abschluss des Festivals sorgen am Montag „Soul & More“.

Am Sonntag findet ab 14 Uhr das Kinderprogramm statt. Neben Kinderschminken wird auch Bollo der Bär zu Gast sein. Der Auftritt der „Moselblümchen“ um 15 Uhr rundet das Programm an diesem Nachmittag ab. Am Montag erhalten alle Familien und Kinder ermäßigte Fahrpreise im Vergnügungspark.