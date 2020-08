Trier : „Musik aus dem Schwalbennest“ ab 22. August

Domorganist Josef Still, Trier Foto: Dommusik Trier

Trier Nach vielen Monaten ohne Konzerte beginnt die Orgel­reihe „Musik aus dem Schwalbennest“ am 22. August – mit beschränkter Zuhörerzahl und Anmeldesystem. Jeweils samstags spielen Organisten auf der Hauptorgel des Trierer Doms.

Innerhalb der 30 Minuten dauernden Orgelmusik hat auch die Figur des Pan einen kurzen Auftritt mit ihren fünf Tönen der Panflöte. Karten für 3 Euro – Schüler und Studenten 2 Euro – gibt es nur an der Konzertkasse, nicht im Vorverkauf. Am Samstag, 22. August, 12.30 Uhr, spielt Domorganist Josef Still (Foto) Werke von César Franck, Louis Vierne, Georges Schmitt und Théodore Dubois. Anmeldung jeweils bis spätestens Freitag vor dem Konzert: www.trierer-orgelpunkt.de oder www.dommusik-trier.de