Konzert : Musik für wache Ohren und Augen

Trier Unter dem Titel „Let’s Barock!“ findet das 1. Familienkonzert mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier im Theater statt.

(red) Kinder für klassische Musik zu begeistern – das ist auch in dieser Spielzeit wieder eine Herzensangelegenheit der Musiker des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier und des Kapellmeisters Wouter Padberg. In drei Konzerten wird das junge Publikum anhand von spannenden Geschichten, musikalischen Mitmachaktionen und nicht zuletzt von hinreißender Musik in den Bann gezogen. So wird jede Vorstellung ein Erlebniskonzert für wache Ohren und Augen.