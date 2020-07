Konzert : Musikalischer Sommer mit dem Isleker Musikanten-Express

Neuerburg (red) Raus in die Biergärten und Außenterrassen, gute Unterhaltung und sich mit Freunden und Bekannten treffen – das ist sicher für viele Bürger und Touristen derzeit ein großer Wunsch. Der Musikalische Sommer Neuerburg – dieses Jahr in reduziertem Umfang – bietet mit den Highlights der Vorjahre drei Gelegenheiten dafür.

Den Auftakt auf dem Marktplatz in Neuerburg macht am Freitag, 17. Juli, um 19.30 Uhr der Isleker Musikanten-Express mit stimmungsvoller Blasmusik für Jung und Alt, kombiniert mit vielfältigen Soloeinlagen, Gesang, Gaudi und pointenreicher Moderation.

Eintrittskarten für 5 Euro gibt es im Vorverkauf bei Tabakwaren Roos, Telefon 06564/4470, in Neuerburg, über Reservierung per E-Mail an events@fk-production.com und an der Abendkasse.