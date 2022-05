Kleinkunst : Musikalisches Kabarett

Wittlich Die Pianistin und Komponistin Ursula Wawroschek wirft in Wittlich einen ganz spezifischen Blick auf alles Musikalische.

(red) Der Musikkreis der Stadt Wittlich beendet am Samstag, 14. Mai, um 19 Uhr in der Synagoge die Saison einmal etwas anders: Unter dem Motto „Diva-Abend … eine Kabarettistin ist auch dabei“ wirft die Pianistin und Komponistin Ursula Wawroschek, Dozentin für Klavier und Improvisation an der Universität Köln, einen ganz spezifischen Blick auf alles Musikalische. Wo sonst mit größter Ernsthaftigkeit um die Kunst gerungen wird, wird nun ein gnadenloser Blick auf die Rollenverteilungen im Musikleben geworfen. Die Künstlerin, die viele Jahre das Aachener Kabarettensemble „Die Fledermäuse“ als Stimmbildnerin betreut hat, hat sicherlich einige Überraschungen für das Wittlicher Publikum im Gepäck.